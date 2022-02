MIC dice que inversiones no se ven afectadas por sucesos

Mencionó que entre estos proyectos está el de Samsonite, que estará instalada en el parque logístico de Nuestra Señora de la Asunción, que estaría operando en corto tiempo más.

Agregó que por el momento la situación respecto al interés de inversionistas de venir a nuestro país está bien, al punto de que ahora, de la Argentina está llegando una gran cantidad de insumos veterinarios y hay otras como del frigorífico Marfrig. Afirmó que a todos se les está brindando seguridad. “Creo que no es momento aún de medir la situación porque no lo estamos sintiendo. Se habla de la carne y la soja, de que tenemos problemas, pero nosotros estamos trabajando para paliar la situación, para que no se desabastezcan las industrias aceiteras”, dijo.

Aseguró que buscarán alternativas ante la eventual falta de insumos y trabajan en forma conjunta con otras instituciones para el efecto. Apuntó que la próxima semana el ministro Luis Castiglioni acompañará al presidente Mario Abdo a Dubái, donde se presentarán 80 paraguayos del Pacto Global y el producto estrella será la carne.