MIC descarta situación de alarma en industrias

Directivos del citado gremio denunciaron que hace más de setenta días que no producen biodiésel, debido a que una firma recientemente habilitada por el MIC ejerce el monopolio a partir de que produce con insumos más baratos imposibles de igualar para las industrias que hace tiempo se consolidaron y hoy dan empleo directamente a más de 500 personas y 4.000 en forma indirecta.

Villalba dijo que la única empresa recientemente habilitada es Inpasa, pero que aún no comercializa y si lo hizo será sancionada porque no comunicó como exige la ley. Asimismo, apuntó que las estadísticas del primer semestre del año señalan que las empresas asociadas a Biocave cayeron en un diez por ciento. “Se observa que hay una migración entre las empresas y otras no están pasando sus datos, por lo cual están sumariadas”, refirió.

Precisó que de 7.742.070 litros que se comercializaron de enero a julio en el 2018, en este mismo periodo de 2019 la estadística dice que las mismas empresas comercializaron 6.948.044 litros. “Hay una diferencia de un diez por ciento”, insistió.