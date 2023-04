"Mi mamá  me decía desde niño que lo que no es de uno hay que devolver   siempre"

Me llamo Sixto Ismael Coronel Godoy, soy oriundo de Horqueta y tengo 42 años. Somos una familia muy humilde y luchadora de 9 hermanos; 6 hombres y 3 mujeres, pero lastimosamente, por la inseguridad que existe en Pedro Juan Caballero perdí a mi hermano, quien era periodista, Humberto Coronel Godoy, de 33 años de edad, que trabajaba en la Radio Amambay 570 AM.

Todos nos criamos en la chacra de mis padres, mi mamá se llama Vicenta Ramona Godoy, ella tiene 72 años, y mi papá se llama Dionisio Coronel y tiene 71 años. Tengo dos hijas de 10 y 14 años.

Estaba de guardia en la zona céntrica haciendo vigilancia y luego en un estacionamiento me percaté de que había una gran cantidad de dinero debajo de un vehículo. Lo primero que pensé fue buscar al dueño y devolverlo. Además, si se tiene esa cantidad de plata que no es de uno, puede ser algo muy peligroso.

Mis padres siempre me inculcaron a ser honrado, mi mamá me decía desde niño que lo que no es de uno, hay que devolver al dueño, y que la vida te va a recompensar el doble por esa acción.

Mi vida no fue nada fácil, la vida en la chacra es muy dura, hay que trabajar duro para juntar dinero para poder estudiar, luego uno cuando se recibe debe luchar por el otro objetivo, en todo momento conté con la ayuda de mis padres y toda mi familia.

Mi infancia fue muy dura, con mis hermanos caminábamos descalzos hasta la escuela unos 1.500 metros aproximadamente, y eran como 15 cuadras bajo el intenso calor, haga frío o llueva, todos nos íbamos a estudiar a pesar de las dificultades que teníamos en esa época de la niñez.

Teníamos solo un cuaderno para todas las materias, no contábamos con borrador, no teníamos mochilas y nuestro cuaderno debíamos llevar en bolsas de plástico.

Aún recuerdo que cuando estaba en el sexto grado compré mi primer par de zapatos para la escuela, eran unos mocasines usados.

Yo tenía solo 11 años y planté algodón, empecé a vender y junté de a poco y cuando tuve todo el dinero, al fin pude comprarlos y me siento muy orgulloso porque es algo que obtuve con sacrificio y por mí mismo.

En ese momento, cuando compré con mi esfuerzo para mis zapatos, me di cuenta del valor de las cosas, uno cuida más sus cosas cuando consigue por sí mismo y por nada del mundo querés perder lo que compraste porque ya sabés lo que costó, sea la cosa que fuere. Uno valora más las cosas cuando se obtienen por mérito propio.

Mis padres siempre nos decían y nos enseñaban que para comprar nuestras propias cosas, cada uno tenía que plantar algo en la chacra, o juntar algodón, tártago, poroto y juntar por kilo y vender, para conseguir nosotros mismos lo que queríamos, y esa fue una gran lección para toda la vida.

“Si uno no se esfuerza no va a conseguir las cosas que necesita. Porque todo se consigue con esfuerzo y sacrificio”, nos decía mi mamá.

Entre las cosas que me gustan está mirar deporte y pasar tiempo con mis padres, con mi familia, mis hijas y todos mis seres queridos.

En la chacra de mi familia cultivamos de todo, desde maíz, mandioca, poroto, entre otros alimentos. Mi abuelo empezó con su chacra y hasta ahora sus hijos y nietos seguimos trabajando en ella, esto va de generación en generación.

oportunidades.

Acá en el interior la mayoría quieren ser policías al terminar el colegio, porque no existen muchas oportunidades para estudiar. La única opción para los jóvenes era ser policía y había que llegar a esa meta. Varios de mis hermanos también son oficiales.

Además de ser policía, realizo trabajos de pintura o cualquier cosa que se me presenta, no tengo problema para trabajar y hacer de todo un poco.

No me quejo de mi trabajo, gano buen salario y me alcanza para mis gastos, sería lo ideal también que los policías puedan ganar un poco más, porque el costo de vida es más caro hoy en día, uno siempre quiere brindarles la mejor educación a sus hijos.

Me gusta enseñarles a mis hijas a ser honradas y eso es lo que más me enorgullece de la acción que realicé, yo siempre debo ser un buen ejemplo y enseñarles las buenas obras. Desde pequeñas les inculco buenos valores y a ser honestas.

Me siento orgulloso de mi trabajo dentro de la Policía Nacional y no busqué ningún tipo de recompensa por devolver el dinero, simplemente estaba haciendo mi trabajo y era lo que me correspondía hacer.

mensaje de esperanza.

Lo primordial que quiero enseñar a mis hijas es el respeto y la honestidad sobre todo, siempre les digo a las dos que hay que tener en cuenta tres cosas: Estudiar, estudiar y estudiar, para salir adelante.

Gracias a Dios mis hijas están bien, siempre salen destacadas como mejores alumnas, son puntuales, serviciales y estoy orgulloso de ellas.

A las personas les digo que hay que confiar en los policías y no ponerles a todos en la misma bolsa, no hay que perder del todo la confianza, la fe y la esperanza.

También les dejo un mensaje a los jóvenes, que a pesar de que sea difícil el camino, se puede llegar a la meta.

Gracias a la perseverancia todos mis hermanos y yo pudimos terminar el colegio y, hoy en día, todos tienen una profesión a pesar de que en nuestra infancia no contábamos con energía eléctrica, no teníamos televisión, yo tenía que estudiar cuando había luz del sol. Nosotros no teníamos ni para comprar velas.

Mi historia es un claro ejemplo de que siempre se puede salir adelante a pesar de las dificultades y no contar con oportunidades, uno siempre puede llegar a su meta, hay que estudiar, no queda de otra, no hay excusas.

Le insto también a mis colegas policías a que siempre obren por el bien para mejorar nuestra sociedad y que se fomenten los valores que están perdidos.