Metrobús: Otro pedido para investigar la causa y agregar a Wiens y fiscales

La nota dice que le remiten la investigación que hicieron desde la Fundación CIRD, con la esperanza de que su gestión “investigue e identifique a los responsables de tanto daño al Paraguay”.

Acá fueron denunciados por lesión de confianza, en el 2018, el ex ministro del Ministerio de Obras Públicas (MOPC), Ramón Jiménez Gaona, la ex viceministra de Finanzas, Marta Benítez, y el ex representante del Banco Interamericano (BID) en Paraguay, Eduardo Almeida, además del ex jefe de Gabinete de Obras, Esteban Sarubbi.

“La causa no fue impulsada a lo largo de estos años, por lo que denunciamos la inacción de todos los fiscales que tomaron conocimiento del caso. También debe evaluarse la responsabilidad del ex ministro Arnoldo Wiens, sobre su obligación penal como funcionario público, de denunciar irregularidades de la administración anterior”, dice la nota.

Fue justamente en el gobierno de Wiens que se desmontaron todas las obras paralizadas del Metrobús, por lo que sugieren que se indague si eso se hizo con el debido control judicial para que no se destruya ninguna evidencia.

“Yo ya me reuní con el fiscal general en diciembre y le hablamos de varios casos, entre ellos del Metrobús. Me recibió, me escuchó, y ahora acercamos documentaciones. Él tiene la voluntad de recibir a la sociedad civil”, sostuvo Alcaraz.

INFORMES NO VALORADOS. En la nota también informaron que desde el Congreso “se ignoró sistemáticamente” las denuncias presentadas por el ingeniero Hermann Pankow y los hallazgos detectados por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI).

El pasado miércoles, el abogado Jorge Rolón Luna presentó igualmente en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra los fiscales que tuvieron en sus manos la causa y en cinco años no movieron absolutamente nada; también, contra la ex fiscala general Sandra Quiñónez.



Se citó a indagatoria

A casi cinco años de la denuncia, luego del cambio de fiscal, la agente María Estefanía González convocó el pasado 23 de febrero a las cuatro personas investigadas en el caso. Según se manejaba, la causa prescribía en mayo, pero se interrumpió al citar a los denunciados.

De los convocados, solo declaró el ex jefe de gabinete del MOPC, Esteban Vicente Sarubbi Lutz.

En cuanto a las pericias, el MOPC tenía tiempo hasta ayer para remitir a la Fiscalía todos los documentos solicitados, que luego serán analizados.