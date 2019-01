El ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona, al parecer, no será el único investigado por las obras del Metrobús . Los frentistas afectados también demandarán al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a la firma constructora Mota Engil y al Estado paraguayo.

Anunció este miércoles a los medios, vía NoticiasPy, el frentista Édgar Gill, cuando acompañó al senador liberal Enrique Salyn Buzarquis a presentar la denuncia ante Fiscalía contra Ramón Jiménez Gaona, ex secretario de Estado de Obras Públicas en el Gobierno de Horacio Cartes.

Gill mencionó que en febrero presentarán la demanda por daños y perjuicios. Unas 20 personas, hasta el momento, están viendo el asesoramiento de sus respectivos abogados.

Consultado sobre quiénes más deberían ser investigados –además de Jiménez Gaona–, el frentista sacó una lista y citó a cinco personas más. Leyó los nombres de Marta Benítez Morínigo, Eduardo Almeida, Esteban Sarubbi, Guillermo Alcaraz y Rafael Acevedo. Enfatizó que Almeida y Acevedo son del BID.

Se refirió al Metrobús como una “estafa enorme”. “Motal Engil ya cobró USD 21 millones, después se le dio USD 1 millón para arreglar la avenida y ahora exige USD 18 millones. Esto equivale a USD 40 millones por 4 kilómetros. Significa que por cada kilómetro sale 10 millones, y no hicieron nada”, arremetió ofuscado.

Ramón Jiménez Gaona reconoció, en su momento, tener, en parte, la culpa por los retrasos en las obras del Metrobús.

Retribución de denuncia: Buzarquis vs. Jiménez Gaona

Por otro lado, en la mañana de hoy, Buzarquis presentó la denuncia por lesión de confianza y estafa contra el ex ministro de Obras Públicas del Gobierno de Cartes y espera que se derive a Delitos Económicos para su investigación.

También le preguntaron por qué Arnoldo Wiens, actual titular de Obras, no presentó la denuncia, y dijo que no sabía y enseguida respondió que no debe quedar impune el caso.

Enrique Salyn Buzarquis también estuvo al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el Gobierno de Federico Franco (2012-2013) y fue procesado por un supuesto daño patrimonial al Estado de USD 600.000.

Fue imputado por los delitos de lesión de confianza y usurpación de funciones públicas. El caso se originó, precisamente, con una denuncia de Jiménez Gaona, presentada en marzo 2015.

Suscribió un convenio sin tener la autorización para actuar en representación del país con la empresa italiana Anas SPA (Anas International Enterprise SPA), en el que comprometió USD 500.000 del MOPC y USD 100.000 de la entidad Yacyretá, sin tener respaldo de la Ley de Presupuesto, de Contrataciones Públicas, de la Presidencia de la República ni autorización de la EBY, según la imputación.

