Meteorología pronostica un lunes con altas temperaturas y sin lluvias

Para Asunción y área metropolitana la temperatura máxima estimada es de 37° C, mientras que para el norte y sur llegaría a los 39° C. Para el este y el chaco paraguayo la máxima prevista es de 35° C y 39° C, respectivamente.

El pronóstico extendido señala que a partir de este martes un sistema de tormentas afectaría al norte Argentino, con una alta probabilidad de incursionar sobre nuestro país.

El fenómeno afectaría, inicialmente, a los departamentos del sur de la Región Oriental para luego trasladarse sobre otros puntos del país.

No se descarta que las condiciones meteorológicas puedan generar fenómenos de tiempo severo de forma puntal sobre algunos distritos.