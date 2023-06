Meteorología prevé un inicio de semana con un cielo cubierto de nubes

Para la noche del domingo, en Asunción, se tendrá un ambiente cálido, un cielo mayormente nublado y vientos variables. La temperatura estaría en torno a los 23° C y podría descender a los 20° C.

De acuerdo con el reporte, en los próximos días las temperaturas mínimas en la Región Oriental oscilarían entre 15° C y 17° C. Mientras que las máximas estarían entre 24 y 27° C.

El Chaco paraguayo tendría mínimas de entre 18 y 21° C y máximas de 28° a 31° C. En esta zona hay probabilidades de lluvias para esta tarde noche y el lunes.

Alerta Meteorológica

Hace unos instantes, la Dirección de Meteorología emitió un aviso especial por lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas y la ocasional caída de granizos.

El núcleo de tormentas se acentuó en la zona del suroeste de la Región Oriental, por lo que no se descarta el desarrollo de tiempo severo de forma puntual en lo que resta de la tarde de este domingo.

Hasta el momento, el único departamento afectado es el noroeste de Presidente Hayes.