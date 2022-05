Meteorología anuncia clima frío con mínimas de hasta 7º C esta semana

La Dirección de Meteorología anuncia clima frío con mínimas de 7º C esta semana.

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología anunciaron una semana con clima fresco a frío y con máximas que no superarían los 20º C hasta el viernes en Asunción.

Asimismo, indicaron que entre el lunes y el martes se espera que las mínimas oscilen entre los 7º y 13º C sobre la Región Oriental y en el Chaco entre 13º y 15 º C, en tanto que las máximas rondarían los 16 y 19 º C.

Para Asunción se espera una mínima de 9º C el martes y para el miércoles lluvias y vientos del sur. El ambiente frío persistirá hasta el viernes, donde se tendrá una mínima de 11 º C.

Las bajas temperaturas se pronostican para todo el país, con mínimas de 6º C para Pilar, 7º para San Juan Bautista, Caazapá y Encarnación y 8º C para Paraguarí y Villarrica para el día martes, entre otras ciudades.

Las bajas temperaturas se deben al ingreso de una masa de aire frío este domingo, luego de las lluvias y tormentas que se registraron en diferentes ciudades del país.