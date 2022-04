Meteorología anuncia aumento de la temperatura para este domingo

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia un aumento de la temperatura para este domingo, con temperaturas que oscilarían entre los 24º y 27º C.

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología anunciaron una jornada fresca a cálida en todo el territorio nacional, donde los valores máximos de la temperatura del aire oscilarían entre los 24º y 27º C en la Región Oriental, en tanto que en el Chaco rondaría los 28º C.

De igual manera, se prevé un cielo mayormente nublado y vientos del sureste, similar condición para este lunes.

Asimismo, explicaron que los pronósticos indican un aumento gradual de la temperatura del aire, donde los primeros días de la semana amanecería con temperaturas mínimas entre 14º y 18° C en gran parte del país y máximas de entre 25º y 28° C en la Región Oriental e inclusive 33° C en el Chaco.

Las probabilidades de lluvias continúan siendo bajas por lo menos hasta mediados de la semana.