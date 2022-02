Meteorología anuncia amaneceres y noches frescas hasta mitad de semana

Asimismo, informaron que no esperan lluvias en todo el territorio nacional y que las tardes serían cálidas a calurosas.

En cuanto a las temperaturas, los valores oscilarían entre 16º C como mínima y 35º C como máxima en algunas zonas del país hasta el miércoles.

https://twitter.com/DMH_paraguay/status/1490418198717599745 Boletín Meteorológico Diario y Pronóstico Extendido para Asunción y Gran Asunción Actualizado.

Enlace: https://t.co/yQ6NYT0uZB

Fecha: 06/02/2022

Hora: 17:12 h. pic.twitter.com/jV49Q6TSJA — DMH_Paraguay (@DMH_paraguay) February 6, 2022

Asunción tendrá para el martes una mínima de 18º C y una máxima de 32º C, en tanto que para este lunes la máxima esperada es de 31º C.