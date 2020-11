Meteórico proceso para la firma de contrato con empresa inhabilitada

El procedimiento fue realizado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en el marco de la contratación directa Nº 04/2020 para mantenimiento y reparación con provisión de repuestos de acondicionadores de aires.

En fecha 16 de octubre, la empresa Friotexs G SRL fue adjudicada mediante la Resolución Nº 668, que autoriza la firma del contrato y el pago de las facturas.

La firma fue notificada el 19 de octubre pasado por parte de la Dirección de Contrataciones, a cargo de Nelson Galván. El valor de la contratación directa asciende a G. 140 millones.

Según el acta de apertura de sobres, presentaron ofertas las firmas Traks-Car, Vis SRL, Tecnofrío, MyC Bussines, Axioma Ingeniería, Rago Import e Innovar Servicios de Ingeniería.

En forma meteórica, ese mismo día en que fue notificada la empresa se firma el contrato entre el MIC y Friotexs G SRL. El contrato Nº 09/2020 se firmó entre Julio César Vera Armoa (Dirección de Administración y Finanzas) y Hugo González.

El cuestionamiento apunta a que se firmó el contrato en contravención a lo que indican las reglamentaciones de la Dirección de Contrataciones Públicas en su manual de procedimiento.

El sistema legal establece que las adjudicaciones deben ser comunicadas a la Dirección de Contrataciones en dos etapas. En la primera se remiten los documentos que guardan relación con la evaluación, la adjudicación y la notificación a los oferentes del resultado de la contratación.

La segunda etapa corresponde a la remisión del contrato firmado por las partes o la orden de compra/servicio. Esto debe ser posterior a los 10 días hábiles.

Esta disposición fue prevista en la comunicación de las adjudicaciones teniendo en cuenta el tiempo que poseen los interesados para protestar el procedimiento, que según lo establecido en el artículo 79 de la Ley Nº 2051/2003 debe ser de 10 días hábiles.

INHABILITACIÓN. El informe oficial de Contrataciones abrió un sumario a esta empresa y mediante la Resolución 4609 concluye declarar que la conducta de la firma se encuentra subsumida dentro de los incisos b y c del artículo 72 de la Ley 25051/03.

“Disponer la publicación en el registro de inhabilitados del Estado paraguayo, del sistema de información de las contrataciones públicas, por el término que dure la sanción y desde que la misma quede firme conforme al artículo 128 de Decreto reglamentario Nº 2992/19”, refiere el informe oficial de Contrataciones.

Este sumario corresponde a otra licitación realizada por el Ministerio de Hacienda. Se intimó a la firma a que adecue la documentación presentada a los efectos de acreditar la personería; sin embargo, no ha cumplido con dicha intimación por lo que el descargo realizado no ha sido tenido en cuenta. El 54% de los trabajos no fueron ejecutados; el 15% no pudo ser determinado, y se comprobó la ejecución de solamente el 31% de los trabajos, según el sumario.