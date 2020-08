Meta es estabilizar el ascenso de contagios, señala Mazzoleni

¿En qué consiste eso? Restringir la circulación en ese espacio de dos semanas, en horarios limitados, de lunes a lunes por la noche y madrugada básicamente”, detalló el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni.

La cuarentena social abarca también la prohibición de venta de bebidas alcohólicas desde cierto horario, limitaciones en el transporte de mediana y larga distancia desde Asunción y Central para el interior del país.

A esto se suma la sugerencia para la función pública de trabajar con plantel reducido al mínimo y estimular la actividad laboral desde el hogar.

Razones

Si no se realiza una modificación en la actual cuarentena inteligente, como la que está prevista, continuará la aceleración de los contagios, enfatizó el ministro de salud. Incluso podría llegarse a una mayor restricción.

Aunque las cirugías programadas no se realizarán, las consultas prenatales seguirán vigentes, al igual que el control de pacientes con enfermedades crónicas.

Explicó que la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas se realiza porque propicia la relajación social. Es en este ámbito social donde se ha registrado la mayor cantidad de contagiados. “Por goleada”, enfatizó.

Con esta nueva medida, que entrará a regir probablemente desde el lunes, Mazzoleni mencionó que la idea es enfocar los esfuerzos para limitar la propagación viral sostenida en los dos departamentos, Central y Alto Paraná y la capital del país.

Con relación al desplazamiento desde otros sitios a Asunción y Central, que llevarán a cabo el nuevo tipo de cuarentena, refirió que la disposición rige más de adentro para afuera.

“En todo caso es más bien una cuestión de sentido común. Lo que nosotros queremos es que solo aquellas personas que están exceptuadas o del punto de vista impostergable se trasladen con todas las medidas de protección”, especificó Mazzoleni.

Laboratorios y test

Sobre el uso de la Ivermetcina, medicamento que es utilizado en Brasil para tratar el coronavrius, el referente de Salud indicó que hay que obrar de manera prudente.

“Y lo prudente es aguardar los estudios que sean más efectivos. Solamente esta semana he recibido, a través de la OPS y su monitoreo de todas las drogas usadas para eso, que existe un estudio laboratorial no en seres vivos y otros dos en seres vivos, que no hacen todavía los resultados muy confiables”.

Con relación al periodo de prueba para el laboratorio de Ciudad del Este, en los próximos días se podría dar ya esa descentralización. Esto significa que dicho laboratorio podrá procesar las pruebas sin el control específico del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública, logrando así su certificación.

Sobre la demora de la entrega de resultados a los testeados, adelantó que la próxima semana se estaría normalizando y espera que sea entre 72 horas y una semana.







San Bernardino quiere cuidarse de visitantes

Ante la posibilidad de que se dé un éxodo de ciudadanos de Asunción y Central hacia San Bernardino, por la prohibición de venta de bebidas alcohólicas, la Municipalidad de dicha localidad estudia medidas preventivas. En comunicación con Monumental AM, el intendente Luis Aguilar dijo que plantea aplicar la ley seca. “Estamos pensando en medidas, tal vez sacar las mismas medidas de la ley seca. Si no hay controles, la gente va a invadir la ciudad. Y si no hay conciencia, incluso con los primeros casos de coronavirus deberíamos bajar de fase”. Aguilar comentó que la mayoría de las fiestas se dan en los domicilios privados y esto dificulta el control.