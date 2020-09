Messi se queda en el Barcelona

Messi (33 años) explicó por qué había tomado la decisión de alejarse del club catalán. "Le dije al club, sobre todo, al presidente (Josep Bartomeu), que me quería ir. Me quería ir porque pensaba en vivir feliz mis últimos años de fútbol. Este último no encontré la felicidad”, dijo. Y agregó: "El presidente siempre dijo que yo al final de temporada podía decidir si me quería ir o si me quería quedar y al final no cumplió su palabra".

Messi sigue, pero ahora se origina un panorama contractual que augura nuevas tensiones entre el jugador y el club. Su contrato con el Barcelona finalizará el 30 de junio de 2021 y Messi, si persiste en su idea de marcharse, podrá negociar con otros clubes a partir de enero para irse libre cuando termine su contrato.