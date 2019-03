Messi respondió a todos

“Yo juego para mí, para mi familia, para mis compañeros y para el que realmente me quiere y disfruta de lo que hago. El que no me quiere lamentablemente me va a tener que aguantar un poquito más”, fue una de las frases fuertes de Messi, quien confirmó su permanencia en la selección argentina.

“La gente me muestra un cariño impresionante cada vez que visito el país, igual que en Barcelona. Yo sé que son los menos los que están continuamente buscándome mierda. Lo tengo claro, pero también te da bronca. Que mientan, que le mientan a la gente. Que inventen y que explote”, destacó.

Messi además admitió que él, junto al plantel, se reunió con Sampaoli cuando era DT durante el Mundial de Rusia porque sentían que se eliminaban. Además confesó que su hijo mayor le pregunta sobre su insistencia con la Selección siendo que en las redes sociales lo pasan “matándolo” por sus actuaciones.