Bóbeda explicó que, hasta el momento, el Ministerio Público no entregó la copia de la carpeta fiscal solicitada hace tiempo por los abogados del empresario brasileño.

"Nosotros queremos ponerlo a disposición, él (Messer) tiene toda la voluntad de hacerlo, pero no podemos hacerlo sin saber de qué se lo acusa. No podemos presentarlo sin ninguna garantía", remarcó en contacto con la emisora 780 AM.

Aseveró que, una vez que cuenten con las actuaciones de la carpeta fiscal y las notas de imputación, estarían analizando la posible entrega de Dario Messer.

“No sabemos qué es lo que la Fiscalía oculta. (Messer) se va a presentar, pero necesita las garantías mínimas para su seguridad jurídica”, puntualizó Bóbeda.

La abogada cuestionó el actuar de la Fiscalía, que se encuentra dilatando la entrega de Messer al no acceder al pedido.

“Pedir copias no es litigar en la clandestinidad. Nosotros no sabemos qué es lo que la Fiscalía oculta por eso se empecina en no darnos la copias", dijo.

Messer, quien cuenta con una orden de captura internacional solicitada por la Policía Federal del Brasil, es hombre de confianza del presidente Horacio Cartes, quien lo considera como un "hermano del alma".

La Policía Federal del Brasil se encuentra en busca del empresario brasileño, quien estaría involucrado en un esquema de lavado de dinero que salpicó a varios presidentes de Estado de Latinoamérica.

En Paraguay, el hombre está imputado por lavado de dinero y asociación criminal. Los otros imputados son Adolfo Granada, Jhon Messer, hijo de Dario, y Juan Pablo Jiménez Viveros, primo de Cartes.