Messer fue a Salto del Guairá según consta en acta y no lo detuvieron

Sin embargo, la Policía aparentemente no lo vio.

La evidencia es una carta poder firmada ante la escribanía de Miguel Alberto Bareiro Olmedo el 12 de noviembre de 2018 donde Darío Messer le otorga un poder general para trámites judiciales y administrativos a sus abogados para una acción preparatoria para una demanda a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), institución que administra los bienes del fugitivo “hermano del alma” del ex presidente Horacio Cartes.

Messer pudo entrar y salir de Salto del Guairá, moverse libremente por la ciudad sin que la Policía reaccione para capturarlo.

La Fiscalía cuestiona que el escribano no haya dado aviso a las autoridades.

El fiscal René Fernández indicó que el escribano tenía la responsabilidad de dar aviso a las autoridades al estar ante un prófugo, y como mínimo debía haber tomado las debidas diligencias para conocer a su cliente, en el caso hipotético que no sepa quién es Darío Messer, pero en la escritura Miguel Bareiro menciona que conoce a su cliente.

Además explicó que un escribano tiene la obligación de informar a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y la Corte Suprema de Justicia sobre operaciones sospechosas o actos que conlleven más de USD 50 mil.

Los abogados que recibieron el poder de parte del fugitivo son Rodrigo Galeano Delgadillo, José Ibarra Brítez, Daniel Acosta Talavera, Alvaro Rojas Vía, María Cristina Aponte Acha, Alejandro Riera Gagliardone, María Elena Barrios, y su abogada principal María Leticia Bóbeda Andrada, hija del ex senador del Unace y aliado del cartismo Juan Manuel Bóbeda.

Leticia Bóbeda mencionó a Noticias Py que supuestamente le hicieron llegar el poder general, desentendiéndose de haber participado del acto notarial. Por otra parte, justificó que el escribano no haya informado a las autoridades de que el fugitivo estaba en su escribanía, ya que “en la campaña, allá lejos la gente no está todo el día pendiente de las noticias, y vive la vida interna de un pueblo”, y preguntó si era raro que alguien no sepa quién es Darío Messer.

Captura. Desde mayo del 2018, Messer en Paraguay cuenta con orden de captura por lavado de dinero y asociación criminal, y en el Brasil está acusado de lavado de dinero y evasión de divisas.

Además tiene una orden de captura internacional.

Anoche intentamos comunicarnos con el comandante de la Policía, Walter Vázquez, y con el director de Policía de Canindeyú, Vidal Achucarro para consultarles cómo podría Messer burlar a las fuerzas del orden, pero no respondieron las llamadas.