Mesa de oposición busca unidad total y plantea inclusión de PPQ

El arco de partidos y movimientos políticos aglutinados en la mesa de presidentes de la oposición busca añadir más aliados y así robustecerse con miras a las elecciones generales de 2023. Precisamente uno de los principales objetivos que se trazaron en esta primera etapa es extender invitación a los partidos que no fueron parte de la primera reunión celebrada el pasado lunes.

De la reunión, llevada a cabo en la Casa del Pueblo, sede del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), resultó un consenso acerca de que toda la oposición tenga como núcleo común la mesa de presidentes y que en adelante sea la instancia de resolución por excelencia del bloque de partidos, incluido en posturas que se toman a nivel de Parlamento.

De esta mesa participan las fuerzas representadas en la Cámara de Diputados, como el PLRA y el Encuentro Nacional y, en el ámbito del Senado, el PLRA, Frente Guasu y el Partido Democrático Progresista (PDP).

Otra cuestión que consideran relevante es sumar nuevos aliados a la mesa de presidentes y, como una fuerza importante, especialmente en Asunción y el área metropolitana se piensa en Patria Querida, que hasta ahora ha planteado jugar en solitario las chances mirando los comicios del 2023.

“Lo primero que se debatió es invitar a los que no estaban o los que no fueron por a o b. Lo otro es la concertación”, dijo la senadora del PDP, Desirée Masi.

Esto incluye extender la invitación a Patria Querida, que no participa de la mesa de presidentes. “Se va a invitar a todos, incluyendo a Patria Querida. Siempre dicen que se le excluye y eso no es así”, señaló.

Por su parte, el titular del Partido Revolucionario Febrerista, Guillermo Ferreiro, señaló que de acuerdo como piensa la mayoría de los líderes de la oposición, es fundamental hallar el mecanismo jurídico por el cual aliarse, al tiempo de diseñar el programa amplio y concreto de gobierno opositor.

“Se plantea la unidad total de la oposición. Ahora vamos a abordar los grupos de trabajo y lo primero que se habla es el sistema que vamos a usar para aliarnos que puede ser la concertación, con sus ventajas y desventajas”, sostuvo. También “un programa de gobierno único con miras a ofrecer proyectos claros y concretos a la ciudadanía”, dijo.

Añadió que no solamente están invitados a conformar el gran bloque los partidos sino distintos sectores ciudadanos.

vetan. En la oposición existe mucha preocupación respecto al rol que jugará la interna del PLRA en las chances de 2023, dado que existe aún una guerra fuerte entre el actual titular del Directorio, Efraín Alegre, y el senador Blas Llano, ambos líderes de sus respectivos movimientos internos.

El senador del FG, Sixto Pereira, consideró hoy inútil abordar una posible alianza electoral con miras al 2023 con el PLRA, en las condiciones de división interna en que la se encuentra.

“Su interna es de larga data y nosotros consideramos que de esta forma no se puede establecer un acuerdo sobre la base de la candidatura de un liberal. Uno puede hacer una acuerdo con Efraín (Alegre), pero él no representa la cohesión dentro del PLRA“, refirió Ferreiro.

Sostuvo que el problema interno del PLRA es la “falta de respeto a la institucionalidad”, considerando que si bien Alegre le ganó las internas a la mayoría, aún así no se puede plasmar su línea al interior partidario.

Dijo que igualmente el FG puede plantear varias candidaturas para poner a consideración de los demás sectores de oposición.



