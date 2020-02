Merlini: “Ganamos con autoridad”

“Todos hicimos un gran esfuerzo, es una pena, ganamos con autoridad en la cancha, no merecemos que nos saquen los puntos”, expresó a Monumental 1080 AM el argentino de 24 años que no estará ante Corinthians mañana ya que no fue incluido en la lista copera. Guaraní ganó 4-2, pero sufre la protesta y en Tribunales perdería los puntos.

Cronograma. Hoy el plantel de Guaraní se movilizará a las 7.30 en el predio del Comité Olímpico; a las 9.00, el entrenador Gustavo Costas dará su conferencia de prensa, luego a las 14.45 el plantel se trasladará al aeropuerto para partir a las 16.00 rumbo a São Paulo, Brasil.

Se espera que a las 19.00 el plantel haga el reconocimiento del campo de juego del Arena Corinthians, si la lluvias lo permite y a las 20.00 instalarse en el hotel de concentración. El retorno será el jueves, a las 10.00.