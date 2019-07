Mercosur-Unión Europea

RESISTENCIA EN PAÍSES EUROPEOS. No podrá descartarse conflictos entre los bloques firmantes o de parte de un país o de más de uno en ellos. Esto puede ocurrir en la UE y/o en el Mercosur. He aquí solo dos ejemplos. Existen documentos oficiales en la UE que no permiten la firma de ningún convenio con países o bloques económicos en el que no se respete el Acuerdo de París versus el cambio climático. Así mismo, algunos países allí podrán hacer valer normas sanitarias europeas no solo en productos que puedan ser importados por la UE, sino también en los procedimientos para su fabricación. Además, algunos países allá podrán recurrir a las cláusulas de salvaguarda para los que se consideran sectores sensibles que, como el del vacuno, podrían verse afectados por la llegada de importaciones del Mercosur.

RESISTENCIA EN PAÍSES SUDAMERICANOS. Algo similar podrá ocurrir en Brasil y Argentina, países altamente proteccionistas, de cara a la importación de productos de la UE que puedan afectar negativamente sectores sensibles en esos mercados sudamericanos. Los países más abiertos del Mercosur han sido siempre Paraguay y Uruguay. Son los que más provecho sacarán el día en el que dicho Acuerdo tenga vigencia legal en cada país. Los que más dificultades tendrán serán precisamente los más grandes.

DISCORDANCIAS EN DEFORESTACIÓN Y…. Algunos países europeos no verán con buenos ojos la tala acelerada de bosques que Brasil está practicando en el Amazonas, el gigantesco pulmón del mundo, sin importarle tampoco que algunas etnias silvícolas, no conocidas todavía por propios y extraños, puedan sufrir etnocidio o marginación grave a consecuencias de dicho proceso de deforestación masiva. Algo similar, aunque en menor escala, puede decirse de los bosques e indígenas del Chaco paraguayo. Bien puede ocurrir que Francia, Alemania y otros países de la UE se opongan a la firma de un tratado de libre comercio con países en los que se practica tal depredación de bosques y etnocidio.

… PLAGUICIDAS. También hay combativas y radicalizadas asociaciones europeas que rechazan el consumo de productos agrícolas, ganaderos y forestales que hayan sido producidos con utilización de gases y fluidos tóxicos. Los mayores vendedores de pesticidas para el sector primario al Mercosur son los EEUU y la UE. Pueden producirse choques de intereses de parte de la UE en estos temas: los países del Viejo Continente venden tóxicos para la producción agroforestal en el Mercosur... y van a comprar con bajos aranceles productos producidos con bactericidas, fungicidas y otros tóxicos de la UE?!

AGUARDAR RATIFICACIÓN. Ese enfrentamiento de contradicciones y absurdos entre ambos bloques en estos temas puede ir frontalmente en contra de la vigencia del libre comercio. Por lo tanto y antes de emitir juicios laudatorios ni condenatorios ante el prodigio de haber firmado un Acuerdo entre la UE y el Mercosur, será mejor aguardar los acontecimientos en términos de aprobación parlamentaria intercontinental del mismo así como la solución de los conflictos en materia de protección de hábitat natural de bosques y etnias así como de utilización de tóxicos en la producción de productos primarios y derivados. Hasta ese entonces, el mentado Acuerdo entre ambos bloques permanecerá un mero desideratum.