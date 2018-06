Mensalão, última cuota

Es un gesto pequeño y poco usual de un grupo de parlamentarios que desean mostrar acciones concretas de austeridad en la función pública. No es sano que los privilegios inherentes a los cargos de representación popular coloquen a los elegidos en pedestales demasiado alejados de la cotidianidad del ciudadano de a pie.

Cuando eso sucede, la ira de la gente arrasa con el respeto debido a los diputados y senadores.

Nuestros legisladores tienen una calidad humana e intelectual tan lamentable que, salvo las excepciones conocidas, les imposibilita aprender incluso de sus desgraciadas experiencias. Cargan al bolsillo del pueblo el pago de salarios de sus niñeras, peones, secretarios, parientes y chongos, y no le sacan el cuerpo a sobresueldos, viáticos, viajes y lujos diversos.

A muchos de ellos, nadie los contrataría en una empresa privada, pero la política los alberga con enigmática generosidad.

Y, de repente, estos bellacos sienten cercano el fin de sus canonjías. Unos no serán reelectos; otros resentirán la salida del patrón. En cualquier caso, es la hora de los últimos zarpazos. Total, ya no hay mucho que perder y los beneficios a futuro justifican el costo de algún escrache por venir. Así se explica que se hayan adjudicado jubilaciones que no se compadecen con la realidad del trabajador común. O que defiendan un autoblindaje jurídico que es un camino seguro a la impunidad. O que haya inesperadas traiciones a antiguas lealtades movimentistas. O curiosos cambios de parecer sobre la aceptación de la renuncia de Cartes. Hay que cotizarse en el fin de los tiempos. De este tiempo. Porque vendrá otro que también ofrecerá un renovado mercadeo de votos.

En este mar de lodo, el gesto de estos diputados de renunciar a beneficios extras no es una cándida y pueril señal de austeridad. Es inexplicable que algunos los critiquen por ser “populistas”. Por el contrario, es un mensaje ejemplar que debe complementarse con una legislación que nos iguale un poco más y sea inclemente con los abusivos. Mario Abdo ha dicho que no tolerará la corrupción. Si cumple, será apoyado por la gente. No hay que decepcionarse antes de tiempo.

¿Lo del título? Dicen que el mensalão existe. No me consta. Pero si es cierto, el del mes que viene es el último cobro.