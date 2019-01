Menores de edad no pueden ingresar al SMO por ley

Los niños y los adolescentes que no hayan alcanzado la mayoría de edad no pueden realizar el Servicio Militar Obligatorio (SMO), en ningún caso, precisó este jueves la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA), luego del inicio de las actividades en el Centro de Instrucción Militar de Estudiantes para la Formación de Oficiales de Reserva ( Cimefor ).

La organización recordó que la Ley 3360/07 “deroga el artículo 10 y modifica el artículo 5 de la Ley 569/75, del Servicio Militar Obligatorio”, por lo que se establece que los menores no pueden ser reclutados ni en tiempos de paz ni de conflicto.

ley modificada del smo

La primera ministra de la Niñez y de la Adolescencia del Paraguay, Lourdes Barboza, quien es miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, comentó en contacto con la emisora 1020 AM que las personas que no cumplieron la mayoría de edad no pueden realizar el SMO ni siquiera con autorización de los padres.

Embed He firmado la autorización para que mi hijo Santiago haga el servicio militar obligatorio. Me siento orgulloso que pueda servir a su país con patriotismo. Estoy convencido que será una experiencia que le servirá para toda la vida! pic.twitter.com/vYLy80y6uA — Marito Abdo (@MaritoAbdo) 20 de diciembre de 2018

Este jueves se realizó la ceremonia de inicio de actividades del Cimefor en Sajonia, Asunción, con la presencia del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, donde se inscribieron 90 jóvenes, entre ellos, el hijo del mandatario, de 17 años.

Barboza remarcó que el artículo de la antigua ley fue derogada por la necesidad de proteger a los niños y adolescentes, recordando los casos de los menores que murieron en el cuartel, como Víctor Hugo Maciel Alcaraz y Gerardo Vargas Areco, que llegaron a instancia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este sentido, dijo que nueve adolescentes ingresaron al SMO por debajo de los 18 años y eso “no se ajusta a la ley”.

“Como política pública, como gesto político, el ingresar a adolescentes a los cuarteles significa un grave retroceso de todo este proceso de democratización que se ha intentado dar en el país ya que los abusos han sido corroborados y estas sentencias, como Vargas Areco, Maciel y muchos otros casos llevados a niveles supranacionales, han demostrado que esas violaciones de derechos se dan en esos ámbitos con mucha gravedad y que han llegado a costar vidas”, lamentó.

Gran controversia se vivió en los últimos días por un intento de hacer cumplir la Ley del Servicio Militar Obligatorio por parte del Gobierno. Centenares de jóvenes se acercaron a la Defensoría del Pueblo para tramitar la objeción de conciencia.

Los objetores deberán cumplir un servicio sustitutivo en un sitio cercano a su domicilio, pero no puede realizarse en instituciones eclesiásticas o de carácter político.

Sobre las multas que advirtió el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, para quienes no tramiten la objeción ni realicen el servicio miliar, el Gobierno aclaró que no habrá sanciones.