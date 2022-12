Menchi anuncia una querella contra Vera por lesión a intimidad

La periodista Menchi Barriocanal emitió ayer un video a través de las redes sociales en el que anuncia la presentación de una querella contra el activista Juan Vera “por lesión a la intimidad”, en una campaña de odio del que dijo ser víctima a raíz de su postura contraria a la derogación del convenio con la Unión Europea (UE). La comunicadora pidió a un juzgado que se ordene la prohibición de toda violencia sicológica y telemática en contra de su persona y expuso en el mismo video los mensajes amenazantes que recibió en su cuenta de WhatsApp.

“Como sociedad no podemos volver a permitir la incitación a la violencia y la persecución por pensar diferente... Los mensajes de odio los recibí por estar en contra de una ley que traería nefastas consecuencias para la educación de los niños y niñas del Paraguay. Yo quiero decir fuerte y claro. No a la impunidad. Como mujer, hija, madre, trabajadora y activista le hago frente a esta campaña de odio y violencia con las herramientas que me da el Estado paraguayo y que se haga justicia”, es parte de lo que señaló Barriocanal en su video.