Memorias de un cine del interior

María Esther Zaracho (1982) y Adriana Ferreira (1987) tienen en común no solo la sangre, pues la madre de la primera y el padre de la segunda son primos que fueron criados juntos. También las une una visible inclinación hacia las artes y hacia la pasión investigadora. Y otra cosa más: Caaguazú, de donde provienen sus raíces. Hoy la sicóloga y poeta que es María Esther y la audiovisualista y diseñadora de plataformas virtuales que es Adriana, coinciden en un proyecto que se pretende multidisciplinario: Cineguasu, un reservorio digital de la memoria familiar relacionada al Cine Manuel Ortiz Guerrero que durante casi tres décadas regentaron sus parientes caaguaceños. Pero también quiere ser un sitio en el que se crucen lo teórico y lo narrativo, lo escrito y lo audiovisual, sobre las prácticas de cine en el interior del país, antes que las salas fueran desapareciendo y se redujeran y recluyera a las existentes a las pocas grandes ciudades del país y a la parafernalia kitsh de los centros comerciales.

“Somos primas, somos familia, pero el proyecto empieza por separado”, cuenta Adriana, quien hace seis años investigó sobre el cine Ortiz Guerrero como parte de su tesis de grado de la carrera de Comunicación Audiovisual. Agrega: “Para acompañar esa investigación, hice un documental que se llamó Cineguasu. Ese documental cuenta la historia del cine familiar que existía en la casa de nuestras abuelas, que es en Caaguazú. Pero ese era un trabajo académico que quedó allí. Después María Esther empieza a hacer su investigación para su tesis de Antropología. Allí ella contacta conmigo y unimos las dos cosas en un proyecto más grande.

-Una especie de conjunción entre lo narrativo y lo teórico, digamos.

Sí, un proyecto más ambicioso, más narrativo seguramente desde lo audiovisual, y teórico desde la escritura. Un proyecto de investigación cultural multidisciplinario.

MARÍA: Pensando en el nombre nos pareció que Cineguasu podría ser algo que nuclee las dos experiencias. Cineguasu empezó a partir de dos experiencias académicas y una de las líneas que estamos sintiendo que tiene este proyecto es que nosotras somos dos mujeres que rescatan la historia de dos mujeres de su familia que son sus abuelas. Y otra vez, viendo el material que Adri recopiló, las que más hablan son las mujeres: nuestras madres, nuestras tías, nuestras primas. El formato que hasta ahora encontramos para divulgar esto es una plataforma digital. Como Adriana trabaja en la generación de plataformas nosotros generamos un espacio que se llama cineguasu.org, que está en construcción, y en donde queremos alojar todos los productos de investigación que genere el proceso, las fotos, las actividades y también comunicar el pedido de fondos tanto públicos como privados. Para poder materializar nuestro objetivo que serían una producción audiovisual y una académica, diríamos.

-¿Hurgan solamente en el cine de su familia o hay otros?

MARÍA: Derivamos una línea que es investigar sobre las salas y las prácticas de cine en Oviedo y Caaguazú. Porque nos dimos cuenta que no solo había salas sino también grupos de personas que se reunían, tenían cineclubs, hacían análisis de películas y tenían la práctica misma de ir al cine.

-¿Qué resultados daría la plataforma?

ADRIANA: Es un proyecto integral que tiene tres materiales que serán tangibles: la investigación escrita, un material de estudio que sirva porque nosotros no encontramos nada de ese tipo en Paraguay; el audiovisual, que sería descomponer un poco el trabajo que ya hice, con los registros que ya tengo más los nuevos, con un nuevo enfoque también y, finalmente, generar un museo virtual y restaurar lo que queda del cine.

-¿Qué es lo que queda?

ADRIANA: El proyector de 35 mm, antiguo, que a fines de los 50 ya era un proyector viejo. En 2012 lo pusimos a funcionar, pero le faltan algunas piezas. Pero no pudimos proyectar porque la película que teníamos disponible también necesita restauración.

MARÍA: Estamos generando un espacio en la casa de la abuela para ir juntando lo que quedó: el parlante que se usaba para convocar a las funciones, el proyector, hay cuadernos de registros de taquilla de diez años (que ya analicé), boletas de las entradas, carteles que anunciaban las funciones, latas de algunas películas, anotaciones de los nombres de las películas.

-¿Qué se veía más?

ADRIANA: -Karate, películas de acción (risas).

MARÍA: Lo que encontré es de la época de la decadencia del cine ya. Lo que me sirvió del análisis de esos cuadernos es ver cómo declinó de 1979 a 1985 la cantidad de entradas vendidas, lo que coincide con lo que las tías le contaron a Adri. Es una época en la que las salas comienzan a declinar a nivel mundial, con el VHS. Se ve en esa pequeña historia de una sala esa cuestión más grande, con números. Las tías cuentan que los días de más afluencia eran en la Semana Santa, entonces analicé esas semanas en los últimos diez años y allí es donde se ve el declive.

-¿Qué recuerdan ustedes del cine o qué les contaron?

ADRIANA: Recordamos lo que nos cuentan. Yo, por ejemplo, hasta revisar la casa de mi abuela para hacer mi tesis nunca había visto el proyector que había sido estaba guardado entre miles de cosas en un depósito. Hay chistes internos que hacían los familiares, pero cuando era chica nunca me di cuenta que hacían referencia a personajes de películas.

MARÍA: Nuestras madres conocieron a sus novios, a nuestros padres, en la sala, pues todos eran público de cine. Vivían para el cine, desde que se levantaban. Toda la vida de la familia giraba en torno a los roles que ellos cumplían. Los recuerdos, quizá, que nosotras tenemos como más concretos son de las navidades, porque la abuela tenía un pesebre que era muy particular: allí estaban todos los muñequitos de ET, de King Kong, etcétera. Eran del márketing de las películas. Cuando crecí recién me di cuenta de que los pesebres no eran con personajes de películas.

-¿Cuántas salas de cine había en Caaguazú y Coronel Oviedo?

MARÍA: De lo que nosotros encontramos, había tres salas. Pero como vivo en Oviedo, también las incluí en el proyecto de Cineguasu, porque nos dimos cuenta de que en las dos ciudades había prácticas de cine muy distintas. Por ejemplo, que sepamos, en Caaguazú no había cineclubs. En Oviedo sí apareció un grupo de gente que veía cine en club.

-¿Qué caracterizaba a ese grupo?

Tenía una afinidad ideológica hacia grupos de izquierda, muchos de ellos estuvieron exiliados o siguen viviendo en el exterior, algunos retornan a Paraguay y los conozco. Merece ser historizada la experiencia de este grupo, vinculado también a otras artes. Ellos tenían contacto con la cinemateca de la Alianza Francesa y con Don Bosco Filmes. Eran centros referenciales de cinearte en Asunción en aquella época, y miembros de este colectivo de Oviedo tenían vínculos con estas organizaciones y les prestaban películas para hacer cinedebate. Por otro lado, estas personas eran artistas que fueron perseguidos y figuran en el Archivo del Terror.