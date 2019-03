Memoria Viva recuerda el Marzo Paraguayo a 20 años de la tragedia

A 20 años del hecho y con el mismo sentimiento de impotencia, la organización Memoria Viva, integrada por victimas y familiares de los fallecidos, repudió la impunidad que reina por el caso y el ninguneo total de los diferentes gobiernos.

“Ojalá que nunca más nos matemos entre paraguayos. En aquella ocasión el pueblo desarmado enfrentó a las balas asesinas, aquella fue una gesta heroica”, recordó Luis Torres, una de las víctimas de la masacre.

memoria viva 1.jpeg Foto: Andres Colmán.

Torres dijo que hasta la fecha no se ha logrado ese Paraguay de los sueños y lamentó que los viejos vicios de la corrupción se sigan arrastrando hasta la actualidad. No obstante, instó a la ciudadanía a no quedar callada.

“Me parece que el pueblo ya no se calla, ya no somos más sumisos como antes. Cuando el pueblo está unido no hay nadie que pueda contra él, la gente ya no quiere dictaduras”, resaltó.

El acto de recordación, que inició a las 18.00 de este martes, reunió a unos 80 miembros de la organización en las inmediaciones del Congreso Nacional.

memoria viva 2 Foto: Andrés Colmán.

Marzo Paraguayo

Aquel viernes 26 de marzo de 1999, cientos de jóvenes se manifestaron en la plaza frente al Cabildo, donde funcionaba entonces el Congreso.

Eran en su mayoría opositores al general Lino César Oviedo, acusado del magnicidio del entonces vicepresidente de la República, Luis María Argaña, ocurrido tres días antes, el 23 de marzo.

Durante las protestas, en la conocida como masacre del Marzo Paraguayo, siete jóvenes fueron asesinados por francotiradores.

Los fallecidos fueron Henry Díaz, José Miguel Zarza Caballero, Armando Daniel Espinosa Cardozo, Víctor Hugo Molas Gini, Manfred Stark González, Cristóbal Espínola Cardozo y Arnaldo Luis Paredes. Este último murió un año después por las heridas de aquella noche.

La sangrienta jornada arrojó además un saldo de 769 personas heridas. Solo hubo un condenado, Walter Gamarra, quien fue el único hombre filmado disparando.

Todo lo acontecido obligó a Raúl Cubas, jefe de Estado en esos momentos, a renunciar y a exiliarse en el exterior, al igual que Lino Oviedo.

En tanto, el titular del Senado, Luis González Macchi, asumió la Presidencia de la República.