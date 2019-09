Medvedev a las semifinales

El ruso empleó dos horas y media para quedarse con la victoria por 7-6 (8-6), 6-3, 3-6 y 6-1. “Todos hemos visto lo extraño que ha sido el partido”, dijo Medvedev tras el encuentro en referencia a los altibajos de ambos tenistas.

Medvedev, de 23 años, se convierte en el tenista más joven en llegar hasta semifinales del Abierto de EEUU desde el 2010 y medirá al vencedor del choque entre Roger Federer (SUI) y Grigor Dimitrov (BUL).

Hoy por los cuartos de final, destacan los enfrentamientos desde las 13.15: Matteo Berrettini (ITA) vs. Gaël Monfils (FRA) y Rafael Nadal (ESP) vs. Diego Schwartzman (ARG), a las 20.30.

EN FEMENINO. La racha ganadora de la ucraniana Elina Svitolina en el US Open continúa, tras conseguir por primera vez, en ocho participaciones, el pase a la semifinal, con victoria sobre la inglesa Johanna Konta por doble 6-4.

Hoy, en los cuartos de final, los enfrentamientos son: Belinda Bencic (SUI) vs. Donna Veki (CRO, 12.30) y Bianca Andreescu (CAN) vs. Elise Mertens (BEL, 19.00).