Medir las consecuencias de decisiones políticas

Todo esto configura un ramillete de sucesos cotidianos que atraviesan el país, atrayendo la atención sobre lo inmediato, pero desvíandola de realidades de más largo plazo como la desaceleración de la economía y la polémica en torno a las medidas necesarias para revertirla.

Esta situación no deriva solamente de errores en la conducción económica local, sino de factores que están fuera de su control, como las adversidades climáticas que afectaron el rendimiento de los principales cultivos y la caída de los precios internacionales de los productos primarios. La alta dependencia de esos rubros señala la urgencia por impulsar la producción industrial que agregue más valor a la exportación, así como servicios en los que el Paraguay posee ventajas competitivas, como es el caso de los call-centers que trabajan para clientes del exterior.

Del Gobierno se pide que refuerce esas ventajas competitivas, creando condiciones para incentivar la inversión y simplificar trámites, aspectos ya cumplidos parcialmente. Pero en medio de esta coyuntura, y haciendo oídos sordos a reclamos, al Gobierno no se le ocurre nada mejor que una reforma impositiva que, con acierto, algunos sectores han calificado de deforma.

No es sólo el mal momento elegido para hacerla, sino la absurda pretensión de que los problemas se solucionan con más de lo mismo: incrementar los ingresos estatales, cuando el problema más grave es el enorme volumen y la irracionalidad del gasto público. Finalmente, el Poder Ejecutivo ha aceptado a regañadientes una propuesta de la FEPRINCO, de realizar una cumbre de poderes del Estado para encarar ese tema, ya que el derroche no se da solo en el Ejecutivo, sino también en el Legislativo y Judicial.

El autor libanés Nassim Taleb, en su más reciente libro Skin in the game –algo así como Jugarse la piel, en español–, alude al hecho de que quienes asumen y ejecutan decisiones, deben beneficiarse por las mismas cuando son positivas, pero al mismo tiempo sufrir sus consecuencias cuando son negativas. Esto no ocurre, según el autor, con los agentes estatales.

Cuando un médico prescribe un medicamento a un paciente, tiene en cuenta los posibles efectos colaterales adversos y los sopesa en comparación con los beneficios.

Los políticos rara vez toman esta precaución, ni siquiera para prevenirse de los escraches y el repudio de una ciudadanía indignada que busca corregir las desviaciones del poder.