Medidas a tomar ante crisis múltiple

• ILEGALIDADES. Está bien que la determinación de irregularidades e ilegalidades en el manejo de la cosa pública quede en manos de la Fiscalía de Delitos Económicos y del Ministerio Público en general, así como de los Tribunales Judiciales. Es decir, no al linchamiento! Pero proseguir el juzgamiento legal de ellas de modo que, sin pérdida de tiempo, sea posible la imputación de los culpables, con sanciones ejemplares que impliquen no sólo su renuncia ni sólo el despido, si se trata de funcionarios públicos en funciones, sino también severos castigos para desestimular re-incidencias. Ejemplos de éstos son la reparación de los daños infligidos al patrimonio público así como la privación de libertad, en los casos más graves.

• Está bien que Diputados y Senadores vuelvan a sus tareas constitucionales, entre las cuales la sanción de leyes para fomentar la reactivación económica, así como el combate de las ilegalidades mencionadas arriba, son apenas algunas de las grandes prioridades. Está bien así mismo que el Poder Ejecutivo retorne sus funciones constitucionales de administrar los recursos escasos, reduciendo la informalidad y la evasión tributaria, así como la corrupción y la impunidad junto con la lucha contra aquellos delitos tradicionales y sofisticados así como otras ilegalidades y crímenes. Hay que seguir combatiendo no sólo el “robo legal”, auto-adjudicándose remuneraciones siderales en ineptocracia, sino también el fraude sistemático en cleptocracia, que conducen a pésima calidad del gasto público y ponen en duda el cumplimiento de la ley de Responsabilidad Fiscal. Está bien también que el sector privado retome la senda de las inversiones de reposición y ampliación así como las nuevas, aumentando competitividad nacional e internacional de los productos en el mercado local y exterior, a precios más baratos y a calidad mejor que los de los competidores, es decir vía mejora de la productividad.

• No estará bien que la articulación de nuevas mayorías en Cámaras de Diputados y de Senadores termine, su pretexto de evitar el doble juicio político, consolidando su frecuente rol de corporación protectora de impunidad de aquellos funcionarios públicos que se hallan imputados y en proceso de juzgamiento. La ciudadanía ya está harta del latrocinio legal y de los fraudes sofisticados que se perpetran sobre las escuálidas arcas del Estado, usurpando la recaudación tributaria aportada por contribuyentes cumplidores de sus obligaciones. En estas condiciones, se restan sustanciales recursos escasos a la reactivación económica.

• No estará bien que los comunicados y las manifestaciones de gremios y ciudadanos de a pie se agoten en la exhortación de medidas a tomar, sin especificar cuáles deben ser las mismas. Tampoco estará bien que los Poderes del Estado, así como las entidades descentralizadas y los entes binacionales, actúen ahora como si no hubiese pasado nada y se limiten a anunciar que se pondrán a reactivar la economía. Todavía se desconoce cuáles son las medidas prioritarias a ser tomadas por ellos para que la economía no caiga estrepitosamente. Ya hemos llegado a recesión “técnica”, pero podrá volverse mucho peor y corremos el riesgo de caer en estallidos sociales y en convulsión ciudadana desaforada si se observa que todos se limitan a anunciarlas, pero sin especificar cuáles son ni ponerlas en práctica.

• En los últimos tiempos se han leído pronunciamientos sensatos de la FEPRINCO, de la UIP, de la ARP y de otros gremios empresariales, así como de diversas asociaciones ciudadanas exhortando a la sensatez y a la puesta en marcha de un gigantesco operativo-rescate en términos económicos, financieros y sociales. Agreguemos a tales objetivos los de restauración del equilibrio ecológico, gravemente deteriorado. Es hora de que se los tenga en cuenta.