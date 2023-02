Medidas populares

Sin embargo, no todos los trabajos logran generar el ingreso necesario para cubrir las necesidades. En Paraguay existe una suerte de gran división. Existe una población minoritaria que tiene un trabajo decente, aquellos que tienen un empleo formal en el sector privado y que contribuyen a IPS y aquellos que trabajan en el Estado y aportan a los distintos programas de la Caja Fiscal u otros. No son ricos, son una clase media, y su seguridad social deja mucho que desear en términos de calidad, pero logran tener una vida.

Hay, obviamente, una élite pequeña que tiene empresas, ganancias y patrimonio, que se maneja a otro nivel y tiene un bienestar asegurado por la vía privada. Después está la mayoría, que no tiene un trabajo decente, que se debate en la informalidad y que en algunos casos apenas llega al salario mínimo. Ahí está el meollo de nuestros infortunios. Si elegimos ocuparnos del destino del pueblo paraguayo, no podemos pensar solo en dar trabajo a la gente, como una dádiva que concedemos, sino un trabajo decente, uno que les asegure cierta protección social a ellos y sus familias. Seguro, aquí saltarán los que piensan que estamos soñando con un mundo ideal, pero no, es un norte que debemos tener como derrotero.

Finalmente, cuando pensamos en ese trabajador, no debemos pensar que él o ella trabaja para sí, sino que es un proveedor. Tiene dependientes, quiere educar a sus hijos, necesita cuidar de sus padres mayores, tiene un hermano desempleado, una sobrina discapacitada. Para eso sirve el ingreso, pero cuando es tan magro, se requieren apoyos, políticas sociales. En estos momentos, los principales apoyos y más urgentes tienen que ver con la seguridad alimentaria. Es ahí donde entran la pensión alimentaria del programa Tekoporã, la pensión alimentaria del adulto mayor, el programa de alimentación escolar y las ollas populares o comedores. Con gran éxito se aprobó la Ley 6945 de comedores en julio 2022, pero al final todavía no se ejecutó el presupuesto y el Poder Ejecutivo no ha reglamentado la ley. Eso es urgente, una medida popular posible y presupuestada.



No podemos pensar solo en dar trabajo a la gente, como dádiva, sino un trabajo que asegure cierta protección social.