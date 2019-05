Médicos permanecen en vigilia por promulgación de ley de jubilación

Recordaron que precisamente el presidente actual acompañó el proyecto en su rol de parlamentario. Los gremios están a la expectativa de la promulgación o veto del proyecto de ley de jubilación parcial con 55 años de edad y 25 años de aporte; y total, 60 de edad y 30 años de aporte.

Rechazan totalmente que la aprobación represente un caos a la caja fiscal como sostiene Hacienda, en atención a que son solo 3.800 médicos los que aportan hoy a la caja de jubilaciones.

Recalcaron que en el sector público, los galenos pagan el total de los aportes que representan al 16% del salario que perciben y que se convierten en aportantes recién a una edad tardía, en atención a que culminan muy tarde la carrera que es muy extensa; por lo general, terminan recién a los 30 años de edad y por esto acaban por jubilarse muy por encima de los 60 años.

El ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, dio su voto a favor de sus pares médicos considerando que se trata de una cuestión de “estricta justicia”, destacando que en el ámbito existe mucha presión sicológica y física que son factores que deterioran a la persona con el correr de los años.

“Cuando se incorporan (los médicos) al Ministerio llevan muchos años de contratados en los que quieren aportar, pero no pueden y muchos de ellos terminan jubilándose muy arriba de los 60 años y en un país como el nuestro, con una expectativa de vida que es de 73 años, realmente muchos de ellos no están en las mejores condiciones para disfrutar de un merecido haber jubilatorio e incluso ya no están con nosotros”, resaltó Mazzoleni.

Señaló que el profesional médico es un personal calificado que tiene entre 9 y 12 años de formación, y al menos 3 años de posgrado, por lo que el ingreso como funcionarios permanentes de Salud, se da pasado los 35 y a veces hasta los 40 años.

Para la Coordinadora Nacional de Gremios de Sociedades Médicas, resulta descabellado el informe del Ministerio de Hacienda, donde señala la cantidad de profesionales que serían beneficiados si se aprueba la jubilación luego de 30 años de aporte.

Hacienda habla de asimetría y un caos fiscal

Para el Ministerio de Hacienda la propuesta de jubilación para médicos que dependen del Ministerio de Salud Pública, conllevaría a asimetrías entre profesionales del mismo sector, ya que se excluye a médicos de otros centros estatales. Según datos del Tesoro, a diciembre de 2018, el déficit de la caja fiscal absorbido por el sector público fue de USD 107 millones, lo que corresponde al 0,3% del producto interno bruto (PIB) y la jubilación solicitada por los galenos significaría un golpe a la caja. El proyecto de ley aprobado por unanimidad en el Senado, ya contaba con media sanción en Diputados y pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.