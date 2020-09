Médicos objetan la reapertura total de Puente de Amistad

“En realidad, como asociación estábamos esperando el protocolo que se estuvo estudiando desde mayo, que iba a ser una reapertura en forma gradual, pero nos tomó por sorpresa que últimamente hablaron de la apertura total del Puente el gobernador y el intendente. Probablemente por presión de algunos sectores que se habilite”, afirmó.

Medina sostuvo que es casi imposible ejercer el control, que va a depender mucho de lo que hagan en los comercios, pero que sería imposible controlar, por toda la cantidad de gente que puede ingresar a la ciudad. El hecho se agrava con la presencia de funcionarios de Presidente Franco, Minga Guazú y Hernandarias, que trabajan en CDE y van a dormir en sus ciudades, lo que podría aumentar los casos en donde existe menor cantidad de contagio actualmente.

La médica también sostuvo que no son muy bienvenidos en muchas reuniones por la postura que venían manteniendo, desde el punto de vista médico. “El comercio probablemente no va se va a recuperar con la reapertura. Hay cosas que ya se perdieron y es por causa del Gobierno. Acá por más que digan que va bajando la curva, tenemos todavía un alto porcentaje de ocupación de las camas”, agregó. “Ellos dicen que la prueba es de 3 semanas, probamos y ya no vas a controlar después esto. Puede ser que aumente y va a ser difícil el control, pasamos muy mal las dos ultimas semanas de julio y agosto”, sostuvo.