Médicos de dispensario municipal de CDE denuncian atraso salarial

Profesionales médicos de los dispensarios dependientes de la Municipalidad de Ciudad del Este denuncian que no perciben sus salarios. Aseguran que desde la Dirección de Administración y Finanzas priorizan al sector administrativo y que los 26 puestos, están desabastecidos de insumos médicos.

“Los médicos de los dispensarios municipales de Ciudad del Este no están recibiendo sus salarios. Pagan primero a los auxiliares administrativos”, denunció un médico de manera anónima.

Lamentó la situación, teniendo en cuenta en medio la pandemia, ellos son los que tienen contacto directo con la gente. “Somos nosotros los que estamos en primera defensa. Y dicen que no hay dinero, sin embargo, cada mes van apareciendo funcionarios nuevos. Esa es mi denuncia. Aparte que ni paracetamol no hay más en los dispensarios”.

El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, prometió regularizar el pago de los salarios al personal de blanco. “Van a cobrar todos los funcionarios que aún no percibieron sus haberes que suman en total 480”, correspondiente a agosto.

La Municipalidad tiene 2.382 funcionarios, de los cuales 2.043 son contratados y 339 son permanentes.

ABASTECIMIENTO. Con relación a la falta de insumos, dijo que están en proceso para regularizar la provisión. “Como tuvimos una visita de la Contraloría (General de la República) y la Fiscalía, por eso que no pudimos llevar adelante muchas licitaciones”. Adelantó que está en proceso la licitación.

Prieto admite que llegará a fin de año con atrasos en el pago de salarios al personal y adelantó que no quiere endeudar a la institución para cumplir con ese compromiso. Pero manifestó que el atraso sería de un mes, máximo dos meses. “No es porque no queramos pagar, es que no hay recaudación”.