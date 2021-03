Médicos apoyan cuarentena total en Semana Santa en Alto Paraná

“Nosotros pedimos como gremio que sea una cuarentena total. En Año Nuevo y Navidad no nos hicieron caso y este es el efecto. Lo que no se hizo en diciembre y enero, hoy vemos el impacto. Entonces lo que queremos es que se haga, no nos vamos a morir de hambre. Se está haciendo todo lo humanamente posible”, refirió. Dijo que quizás se traigan más camas, pero no resolverá el problema. “Los infectados ya están y muchos de ellos van a llegar a la forma grave y probablemente esos pacientes ya no van a tener lugar donde estar, principalmente en las unidades de cuidados intensivos, porque eso hoy en día es nuestra prioridad”.

El Hospital Regional de Ciudad del Este, en la primera ola, no recibió a pacientes Covid, pero ahora se vio obligado a hacerlo porque el Hospital Integrado Respiratorio ya no tiene capacidad de respuesta ante la alta demanda de pacientes. “Llegamos a lo que no se quería. Pero esto estaba preparado para eso”, comentó sobre el pabellón de contingencia construido por el Ministerio de Obras Públicas (MOPC). “La gente habla sin conocimiento. Tanto se criticó este lugar cuando estaba vacío, nosotros rogábamos que continuara así, porque sabíamos bien que una vez que reventaba, esto se iba a llenar en una semana”. Aseguró que Alto Paraná está en una situación de guerra. Dijo que se están muriendo pacientes jóvenes, ya no solo personas de la tercera edad. “Es impresionante cómo están llegando pacientes jóvenes”.

Insistió que la situación va a empeorar si no se declara una cuarentena total esta Semana Santa, porque la gente va a viajar al interior a repartir el virus. “Van a llevar el virus a la casa de su mamá, abuelo, vecinos. Imaginate allá por Ava’i , con suerte tenés un balón de oxígeno. No podés, pero la gente no entiende y la única forma es decretando la cuarentena. Lastimosamente a muchos no les va a gustar, pero no hay caso, no tenemos conciencia”, lamentó.

AMENAZA. En otro momento, Medina denunció que fue amenazada de muerte a través de las redes sociales por apoyar la cuarentena total. Dijo que no es la primera vez que la gente se molesta con su opinión, pero que esta vez llegó muy lejos, por lo que presentó la denuncia ante la Policía Nacional. Refirió que la mujer que la amenaza a través de las redes sociales, en el perfil que tiene aparentemente es una bioquímica. “No sabemos de dónde es, aparentemente es de Caaguazú. Todo el tiempo estamos así. Muchas veces pasé por alto, pero ya estamos cansados de esta situación. La gente no entiende lo que uno pasa allí dentro de los hospitales, haciendo todo lo que puede y la gente viene con semejante estupidez. Hasta cierto punto podés tolerar. De hecho, ya mucho toleré, no es la primera vez. Desde que empezó esto siempre fui el bicho raro”. Lamentó que no se puede decirle a la ciudadanía solo lo que quiere escuchar.