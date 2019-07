MEC solo capacitará a 20 docentes para el uso de las costosas laptops

Pero en la licitación para adquirir laboratorios móviles de Informática y Diseño Gráfico, solo se establece de forma obligatoria que la empresa o empresas adjudicadas formen a 20 docentes de Diseño Gráfico.

De las 2.760 computadoras a ser adquiridas, apenas 180 tienen garantizada la capacitación en la licitación.

Estas capacitaciones serán de 40 horas como mínimo para la instalación y el uso de software de Diseño.

“Las computadoras adquiridas están destinadas al uso de alumnos del Bachillerato Técnico en Informática y Diseño Gráfico, cuyos docentes ya cuentan con perfil técnico profesional necesario para el uso de los equipos”, justificó el director general de Administración y Finanzas del MEC, Alejandro Duarte.

Duarte es también coordinador de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos (UEPP), ente paralelo al Ministerio y que maneja todos los recursos provenientes del Fondo para la Excelencia de la Educación (Fonacide).

El total previsto de los laboratorios móviles para la licitación es de G. 45.437.693.754, de los cuales G. 41.635.320.000 irá destinado solo en las laptops.

AL REVÉS. La educadora y ex viceministra de Educación Básica, Nancy Ovelar, manifestó que en el MEC “siempre se compran primero los equipos y después recién se ve qué hacer con la adquisición”.

Ovelar siempre fue crítica con la inversión en tecnología por estos aspectos, según dice. “La compra de los dispositivos es lo último que se hace, primero debe verse el contenido y hacerse las capacitaciones, cuando se trata de incorporar la TIC en el aula, pero históricamente se hizo lo contrario y se sigue actuando así”, lamentó.

Expresa que visitó escuelas públicas que usan los laboratorios móviles que ya compró el MEC anteriormente.

“Algunos equipos no tienen el software y en otras instituciones la conectividad no llega. Entonces de qué me sirve la tecnología así”, argumentó.

El director del colegio técnico Mariscal López de Caaguazú, Édgar Castillo, explica que para las licitaciones en el MEC no tienen en cuenta a la comunidad educativa. “Hace 21 años que hago educación, nosotros sabemos de las necesidades de los colegios. Para un laboratorio, es más conveniente una computadora de escritorio. La notebook no es para una institución educativa, encima es más fácil de perderse”, comentó.