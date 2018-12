MEC pretende adquirir 200 aulas prefabricadas para el 2019

La compra fue aprobada por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, según anunció el ministro Eduardo Petta en comunicación con NoticiasPy, y será a través de una de las entidades binacionales (Itaipú o Yacyretá), pero esto se definirá en los próximos días.

Petta detalló que 300 escuelas se encuentran en deplorable estado y que existen baños que necesitan refacción con urgencia. Cuestionó la organización entre los gobernadores, intendentes y el MEC en cuanto al uso de los recursos del Fonacide, ya que no fueron destinados a necesidades prioritarias, lo que ahora será reorganizado, indicó.

Igualmente, manifestó que solo se ejecutó el 30% del presupuesto en cuanto a infraestructura y adelantó que para abril serán inauguradas 1.000 aulas refaccionadas.

Las aulas prefabricadas se instalarán en zonas donde se dan clases bajo árboles o existe riesgo de derrumbe. No obstante, el ministro recononció que no se puede garantizar que no caigan las escuelas, "solo el esfuerzo" de que no suceda.

Petta participó este lunes de una entrega de equipos informáticos por valor de G 5.900 millones, para Asunción y Central, con lo que serán beneficiadas 596 instituciones de Educación Media: “Más de 46.000 estudiantes y docentes que reciben textos, material didáctico y equipos informáticos”, señaló el secretario de Estado.

El objetivo del MEC es lograr que en corto plazo 1.700 escuelas estén conectadas y reemplazar el papel.