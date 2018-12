MEC pospone una vez más la refacción de 2.500 aulas

Según lo estipulado en las adjudicaciones, las construcciones o refacciones tenían que terminar al noveno mes, como máximo.

Este proyecto, denominado en un principio 676, es uno de los más polémicos en el MEC. Inició en el 2013 con Marta Lafuente, continuó con Enrique Riera y Raúl Aguilera.

Hasta la fecha no se inauguró una sola de las ya casi 1.000 que se tienen previstas en el paquete.

Lo último. Petta había asegurado que inauguraría el 50% de las obras escolares este diciembre, pero hasta el momento no cortó lazo tricolor alguno. Antes, Raúl Aguilera había dicho que los trabajos terminarían en agosto, justo para la asunción del nuevo Gobierno.

Pero luego, se dieron problemas entre el ministerio y los fiscalizadores de las obras.

Según el MEC, las fiscalizaciones deben continuar hasta tanto las obras culminen. No obstante, los fiscalizadores sostienen que el contrato firmado entre las partes es hasta 11 meses, es decir, tendría que renovarse con un 20% de incremento sobre lo estipulado (alrededor de USD 800.0000). Además, había acusado al marido de su ex viceministra Nancy Ovelar por formar parte de uno de los consorcios a la par de ser docente de un colegio público. No obstante, ningún sumario se instruyó aún en contra del educador.

“Hasta hoy no hay ningún lote culminado y esto puede tardar hasta seis meses más”, comentó uno de los fiscalizadores, el ingeniero Augusto Borgogñón.

El fiscalizador confirmó que son más de 2.500 salas de clases en 14 departamentos del país las que todavía no se refaccionaron desde que comenzaron los trabajos hace más de un año.

La directora de Infraestructura del MEC, Raquel Ortellado, no respondió las reiteradas llamadas desde ÚH.

73 millones de dólares se invirtieron en la construcción y refacción de más de 670 obras escolares que no terminan.

15 meses lleva ejecutándose el programa desde las paladas iniciales, sin inaugurarse las obras en escuelas.