MEC plantea catear a niños y usar mochilas transparentes

Hablemos, se denomina el programa que planteó ayer el MEC ante una mesa de trabajo para la seguridad en los colegios, cuya última reunión fue horas antes del trágico suceso ocurrido en Colonia Independencia.

“Se plantea el uso de mochilas transparentes, justamente para determinar que los estudiantes solo lleven lo necesario, los útiles escolares. Queremos organizar un concurso para que los alumnos presenten sus proyectos de estos materiales, con artículos reciclados, económicos y amigables con el medio ambiente”, manifestó Arce.

Agregó que se basan en el derecho a la vida que está por encima de cualquier otro, como el de la privacidad, para proponer este tipo de materiales transparentes.

Para los cateos, ya presentaron un proyecto de resolución ante miembros de mesas de padres, de sindicatos de docentes, directores y de estudiantes. La idea es que sea con el permiso de los padres.

Tarde. Desde el Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), criticaron a las autoridades de la cartera educativa, agregan que en numerosas ocasiones insistieron en tomar medidas para prevenir casos como el que se dio en Guairá.

“Lastimosamente se está llegando tarde. Hace tiempo que venimos pidiendo acciones interinstitucionales con la participación de todos”, reflexionó Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).

El gremio propuso al ministerio semanas atrás el cateo de las mochilas de niños, niñas y adolescentes. Se mostraron de acuerdo con la medida planteada por la cartera educativa.

Para el sicólogo y experto en educación, Luis Ramírez, con estos planteamientos también se llega tarde.

“Creo que llegamos tarde si tenemos que revisar mochilas, a mí lo que me preocupa es que la gente no se plantee trabajar en la base, mejores condiciones, sino piensan en detectores de metales como si fuese esa la solución”, declaró el especialista en contacto con Monumental 1080 AM.

Agregó que entre las mejores condiciones está el cambiar el modo en que estamos enseñando el proceso de aprendizaje. “Cuando una persona es negada sistemáticamente en su ser eso genera violencia, es decir, negarle quién es y procurar que sea alguien que no es y eso lastimosamente hoy es la educación”, expresó.

Declaraciones. Una ley de protección para docentes reclamaron desde la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - SN), al tiempo de declarar luto en el magisterio nacional.

“Repudiamos la inseguridad para los docentes del Paraguay. Es inaceptable el constante peligro y sin ninguna protección del Estado”.