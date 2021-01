MEC entrega mínimos aportes de gratuidad para el retorno a clases

Aportes de G. 300.000 a G. 500.000 comenzó a entregar el MEC pretendiendo que las escuelas públicas estén en condiciones de iniciar el año lectivo.

Docentes y directores califican de insuficientes estos fondos. Indican que además de todas las necesidades preexistentes a la pandemia del Covid-19, las instituciones educativas deben estar acondicionadas y con insumos permanentes de limpieza y de bioseguridad. A esto se suma que los recursos de gratuidad tendrán un tijerazo de G. 27.000 millones en este 2021. Es una reducción de recursos escolares sin precedentes en los últimos años. Desde la Unión Nacional de Educadores (UNE) denuncian esta situación de precariedad. El gremio informa que lo que el MEC está entregando corresponde en realidad a la segunda parte de lo que no se remitió a los establecimientos en el 2020. El año pasado, el titular del MEC, Eduardo Petta, había admitido que solo entregaron esta segunda etapa de fondos a los colegios públicos que reabrían sus puertas para recibir de manera presencial a los del tercer año de la Media. “Normalmente la gratuidad se les entrega a los colegios que están habilitados todos los años; sin embargo, esto no se dio porque no hubo presencialidad. Los gremios tienen que entender que los colegios que tienen retorno son los que van a recibir la gratuidad”, apuntó en noviembre pasado. Marta Amarilla, dirigente de la UNE, manifestó que en la cartera estatal ya comenzaron a trabajar en grupos burbuja antes que las escuelas, pero porque viven alejados de la realidad que vive la comunidad educativa. “Trabajan en burbujas y no hay bajada de acciones o de claridad en lo que debe hacerse, entonces todos estamos a ciegas con lo que está pasando”, exclamó. Expresó que hay preocupación e incertidumbre también porque no ven acciones para mejorar la estructura de los centros. REUNIÓN Los educadores solicitan al MEC y a Salud Pública una mesa de trabajo con los educadores, buscando hacerles llegar las dudas y propuestas del sector. “El MEC no puede tomar decisiones unilaterales sin la participación de los docentes y de los padres de familia. Entendemos que sin docente no hay educación, por lo tanto, no se les puede exponer, sin el derecho de ser escuchados”, indica una misiva remitida a Educación y a Salud Pública. La carta no tiene respuestas aún de las autoridades.



RETORNO. El 2 de marzo comienzan clases virtuales y presenciales en todo el país.



Salud promete evaluar infraestructura

El viernes pasado el titular de Salud Pública, Julio Mazzoleni, indicó que emprenderán junto al MEC un estudio del estado de infraestructura escolar antes de inicio de clases. Expresó que el retorno a clases de manera presencial o semipresencial debe ser gradual y siempre siguiendo los protocolos sanitarios, teniendo en cuenta el estado de infraestructura y si tienen todos los elementos de bioseguridad en las escuelas. Hasta la fecha, el MEC no entregó los insumos, como lavandinas, jabones y alcohol, además de los controladores de temperatura para el ingreso a los establecimientos educacionales.