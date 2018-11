MEC denunciará ante la Fiscalía a docente por caso de abuso sexual

El suceso ocurrió en la localidad de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú. Se tuvo conocimiento del hecho debido a la viralización de un vídeo, durante este fin de semana, donde se observa a un docente supuestamente abusando de su estudiante.

“Como primera medida, ya se sacó al docente del aula. ´Él enseñaba en dos instituciones y hoy -por este lunes- la dirección departamental hará la denuncia ante la Fiscalía”, explicó la funcionaria.

Escauriza indicó que aún no se pudo identificar quién fue la víctima, por lo que todavía no pueden brindar asistencia al menor. “Creemos que tras las investigaciones lo ubicaremos para asistirlo”, refirió a la 780 AM.

Por otro lado, todavía no se determinó la fecha exacta del hecho; sin embargo, los alumnos que fueron consultados mencionaron que el mismo fue filmado semanas atrás.

La directora del MEC cuestionó que los defensores y fiscales, por lo menos, debían haber actuado de oficio al conocerse el hecho. No obstante, realizarán la denuncia en el transcurso del día.

Anualmente, la Dirección de Niñez, de la cartera educativa, recibe unas 32 denuncias sobre casos similares en instituciones. La mayoría de los reclamos provienen de Central, Itapúa y Alto Paraná, según datos brindados por Escauriza.