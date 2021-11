MEC en contra de sectorizar graduaciones

La funcionaria estatal expresó su postura en contra de la propuesta. “No voy a apoyar que nuestros estudiantes no participen del acto de graduación, tomando todas las precauciones, porque no se vacunaron”, afirmó.

Explicó que con el Ministerio de Salud trabajaron en términos de políticas sanitarias y que se ajustó el protocolo con base en el decreto vigente con relación a las condiciones para la realización de eventos en modo Covid.

“Las reglamentaciones con relación al tema de la vacunación vigente en Paraguay no estiman este tipo de sectorización”, argumentó Sosa y agregó que cuando definen el calendario escolar lo hacen para todas las instituciones sin diferencias entre los públicos y privados.

“A los chicos no se les enseña con discriminación”, manifestó en contacto con Monumental 1080 AM. Aclaró que “siguen trabajando en la campaña del derecho a la vacunación” y que de 600.000 estudiantes —que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) tiene registrados en el sistema— ya se inmunizaron 250.000 jóvenes.

También un colegio público, el Ysaty, había propuesto sectorizar a vacunados y no vacunados el día de la graduación.

“Si el MEC no quiere, y bueno, que se mezclen y junten todos (vacunados y no vacunados) y que sea lo que Dios quiera. Nosotros lo que queríamos era proteger a los no vacunados, ya que ellos son los que están en riesgo”, refirió a la 800 AM, Amada Apural, directora del colegio, ante la postura opuesta de la cartera sanitaria.