MEC: Adelanto de las vacaciones alcanzará a 8.000 instituciones

Se trata de aproximadamente “8.000 escuelas y colegios públicos” que empezarán las vacaciones el próximo 1 de julio, según indicó Robert Cano, viceministro de Educación.

Cano explicó que en los 15 días en que se extenderá el receso invernal se tendrá tiempo suficiente para resolver la continuidad o selección de nuevos docentes. Esto es en virtud de que el 30 de junio vence el contrato de los maestros reemplazantes interinos.

“El proceso de reemplazo se cerrará en esos 15 días que duran las vacaciones. Y a la vuelta a clases (los alumnos) ya tendrán el docente que les acompañará el resto del año; que puede ser el mismo que hoy tienen, si este gana el concurso o puede ser otro docente. Pero será el mejor”, manifestó el viceministro.

Concurso. Cano explicó que el concurso público de oposición, para acceder al banco de datos de docentes elegibles, tendrá como una novedad.

“Antes para acceder al banco de elegibles, el profesor de Matemáticas rendía el mismo examen del profesor de Guaraní. No hay una discriminación y los contenidos del examen para acceder al banco de datos son de legislación, preguntas muy genéricas. Entonces, no hay rigor. Están los mejores, pero en un examen que no pide competencias que son fundamentales para ser maestro”, expuso.

Los que sean seleccionados, ahora, al cabo de un año de ejercer la docencia van a rendir nuevamente un examen de la materia que está enseñando para confirmarlo en el cargo.

“El examen tendrá una particularidad adicional. Un docente independientemente de la materia que enseñe, tiene que tener tres cualidades básicas: comprensión lectora, pensamiento lógico y equilibrio emocional”, repasó lo que contemplará el filtro al nuevo banco de docentes elegibles.