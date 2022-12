MEC actualizará las expresiones y los procesos en guía sobre abusos

Se trata de un documento que tiene críticas de parte de algunos sectores provida, pero que cuenta con el visto bueno para sus modificaciones de parte de la Federación de Padres de Instituciones Educativas Privadas (Fedapar) y la Federación de Padres de Escuelas Públicas (Fedapy).

Sus representantes entregaron sus propuestas en la mesa de trabajo que tienen con la entidad educativa.

Zulma Morales explicó a radio Monumental 1080 AM en esta jornada que la actualización incluirá cambios en conceptos y procesos administrativos.

Uno de los objetivos es ligar el protocolo a la Ley 6202 que adopta normas para la prevención del abuso sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

"La ley no está detallada dentro de la guía, porque esta salió en el 2015", señaló a la radio.

Nota relacionada: MEC prevé guía actualizada sobre abusos para el retorno a clases

También está previsto incluir la ruta de intervención del Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna) para agilizar la intervención y actuación de las autoridades pertinentes.

El Ministerio de Educación y Ciencias incluso suprimirá parte del título del documento denominado "Guía de intervención interinstitucional para la atención de casos de vulneración de derechos sexuales y derechos reproductivos".

"Como la franja aún no corresponde a la planificación familiar, no debe ser tratado dentro de la guía. Esa expresión vamos a sacar, sobre derechos reproductivos, porque no corresponde a la franja etaria", indicó.

El objetivo de la cartera estatal es concluir la actualización de los protocolos para el 31 de enero, de modo que el documento ya esté disponible al inicio de clases del próximo año lectivo 2023.

En otra ocasión anterior, la viceministra de Culto también afirmó que ya no aparecerán los nombres de las organizaciones de la sociedad civil que figuran en la guía anterior.