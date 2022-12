“Me convertí en el mayor opositor de Marito”

Entre las frases que impactaron de la entrevista que hicieron el martes a través de Radio Monumental 1080 AM al candidato ganador de las elecciones internas de la ANR, Santiago Peña, impactó especialmente una que ejemplifica la tirantez existente entre el actual candidato presidencial del Partido Colorado y Mario Abdo Benítez.

“Yo me convertí en el mayor opositor de Mario Abdo Benítez, eso no puedo cambiar. Yo he sido crítico y creo que el gobierno de Mario Abdo es el peor de todos”, aseveró.