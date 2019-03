El funcionario relató los momentos de terror que vivió en manos de las personas que estaban privadas de libertad, quienes pedían hablar con el jefe de Recursos Humanos y con los medios de prensa.

"En todo tiempo me amenazaron con cortarme la oreja y la cabeza, si no cumplían con ellos sus pedidos decían que me iban a enviar por parte a los jefes", relató Vera en conversación con radio Monumental 1080 AM.

Dijo que se encuentra recuperándose y que está bien, sufrió un golpe en la cabeza y un corte en el rostro con un cuchillo.

Vera relató que ingresó a su guardia a las 7.00 de este jueves y cuando empezó a realizar controles rutinarios en el Pabellón C fue tomado de rehén por cuatro reclusos, todos ellos con cuchillo en mano.

"Me ataron de pies y manos y así me tuvieron hasta las 9.00 por ahí. Tenían cuchillo de fabricación casera de 20 a 25 centímetros, en el momento en que me agarraron me cortaron el rostro", manifestó.

La mayoría de los reclusos que lo tomaron como rehén habían sido trasladados desde la capital del país hasta la Penitenciaría de Coronel Oviedo.

"Ellos ya tenían su objetivo y me tocó a mí", expresó Vera, quien además mencionó que es la primera vez que pasa por esta situación.

Luego de dos horas aproximadamente, el guardiacárcel fue rescatado por sus propios compañeros y por agentes de la Policía Nacional. El mismo deberá guardar reposo médico por unos días tras lo sucedido.

Los reclusos pedían, además, la renuncia del director, Quintín González, y mejores condiciones de vida dentro del penal. Además, denuncian maltratos por parte de los custodios