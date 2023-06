Mbururu se ufana al ser proclamado en la cárcel de CDE

El senador electo, Rafael Esquivel, alias Mbururu, procesado por violación, robo agravado, coacción grave, tentativa de homicidio, entre otros delitos, exhibió ayer orgulloso su certificado de senador, electo con la inscripción del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) que le hicieron llegar hasta su lugar de reclusión.

“Gracias a Dios y al pueblo paraguayo Mbururu senador y a todos los compañeros que no creyeron y que dicen que Mbururu es un delincuente o un criminal, respeten la ley. Encima de la ley nadie puede pasar, ni yo, ni nadie; primero la Patria, la ley. Mbururu senador”, afirmó al exhibir el certificado a través de sus redes sociales.

El video de aproximadamente 30 segundos de duración fue editado a las redes sociales del ahora proclamado senador supuestamente por una hija suya.

En el fondo se puede ver que es el patio de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este, intervenido actualmente por hechos de corrupción.

La defensa de Esquivel había solicitado permiso ante la jueza penal de garantías Cinthia Garcete para asistir al acto de proclamación de las autoridades electas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, pero la magistrada le denegó señalando que asistir al acto “no es de carácter obligatorio y su inasistencia no genera ningún gravamen irreparable al mismo”, a través de una providencia.

La jueza es la que controla el proceso penal por proxenetismo y abuso sexual en niños, por el que Mbururu está imputado por la fiscala Vivian Coronel.

La Fiscalía sostiene que el actual senador electo había violado hace 3 años a una niña de 12 años en un motel y que había pagado a la madre por eso.

El hecho fue confirmado a través de la cámara Gesell por la víctima en febrero pasado, como anticipo jurisdiccional de la prueba.

Sin embargo, el imputado y sus seguidores insisten en que se trata de una persecución política. Señalan que de 50 denuncias en total presentadas en su contra, en 47 ya fue sobreseído.

No jurar. Articulaciones feministas se reunieron ayer con el fiscal general del Estado y pidiendo que las causas en las que se ve involucrado Mbururu no queden congeladas y que no tenga permiso para jurar.