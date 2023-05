Mbururu dice ser inocente y busca usar fueros como senador electo

"Yo soy un senador elegido de la República del Paraguay, por qué me van a juzgar. Soy senador y no compré un solo voto, fui elegido. Cómo me van a condenar, primero me tienen que desaforar, yo soy senador y eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución Nacional", expresó.

Esquivel afirmó que es inocente en todos los hechos que se lo acusa, pidió que se respete la Ley y que se siga con el proceso.

"Yo soy un denunciado por la República del Paraguay, quiero que se respete la Ley, que se siga el proceso. La prensa no es fiscal, ni juez y para muchos yo ya soy condenado. Yo solo quiero que se respete la ley, yo soy inocente", afirmó el político.

Las partes están presentes en estos momentos en el Poder Judicial de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, informó el periodista de Última Hora Edgar Medina.

Mbururu está acusado, junto con cuatro procesados, por un ataque que consumaron a los propietarios de una granja, a quienes golpearon y le sacaron tres teléfonos celulares, en octubre del año 2019.

El propietario del establecimiento se opuso a que Mbururu y sus cómplices construyeran una garita en su propiedad.

Lea más: Jueza niega permiso para que Mbururu asista a proclamación como senador

El ahora acusado señalaba que el dueño del inmueble había construido una valla perimetral en un espacio público, que supuestamente correspondía a la franja de protección de un arroyo. Junto a él fueron acusados Roberto Prieto Sosa, Hipólito Romero, Óscar Daniel Guillén Martínez (fallecido en prisión), Óscar Cano Duarte y Nelson Cano Duarte. Estos dos últimos están prófugos con orden de captura.

Romero presentó reposo médico a través de su abogado y otro Robert Prieto Sosa cambio de abogado, la quinta vez. Todo indica que buscan nuevamente posponer el inicio del juicio.

Esquivel está recluido por otras dos causas, en las que se le investiga por violar a una niña de 12 años y haber atropellado junto a un grupo de nativos a un poblador de Itakyry, a quien golpeó y también supuestamente manoseó a una anciana, además de cometer otros hechos delictivos por los cuales fue acusado por el Ministerio Público.