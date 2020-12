Mazzoleni pide cooperación a la gente ante colapso de hospitales por Covid-19

En su tuit explicó el motivo y aprovechó la ocasión para hacer un pedido especial a la ciudadanía ante el colapso de los principales hospitales de referencia de Covid-19 debido al repunte de los casos de coronavirus.

"Con el Dr. Felipe González, director del Ineram, para definir estrategias adicionales y dar todo nuestro apoyo al equipo. La situación es muy difícil. Necesitamos que la gente coopere cuidándose", pidió a través de la red social.

Posteriormente, en una conversación con los medios de prensa, el secretario de Estado insistió sobre el punto y resaltó que mientras más sean los eventos sociales, ya sean en lugares cerrados o abiertos, mayor es el riesgo de contagio. "Y cuanto más tiempo pasamos también aumenta el riesgo", agregó.

"No queremos que nadie falte a la mesa de Navidad y para que ello ocurra tenemos que ser únicamente disciplinados", indicó el ministro de la cartera sanitaria.

Continuó diciendo: "Nosotros necesitamos que sea la conciencia de la gente la que predomine. Hay lugares donde la Policía, la Fiscalía y el Ministerio de Salud no va a poder llegar, pero el virus va a llegar a todos esos lugares, y a todos nos va a tocar, más tarde o más temprano. No hay excusa para no usar mascarillas o no guardar distancia", afirmó.

El doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, alertó el martes que el Ineram ya no cuenta con camas libres para recibir a pacientes. Están ocupadas el 100% de las camas normales y de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).

También están a tope por los casos de Covid-19 el Hospital de Clínicas y el Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi.

Las autoridades de Salud piden de forma constante a la ciudadanía que no relaje los cuidados, ya sea el uso correcto de tapabocas, lavado de manos y evitar las aglomeraciones innecesarias. Todo esto, para evitar que el sistema sanitario colapse.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha, Paraguay suma 89.421 casos confirmados de Covid-19. Actualmente, hay 776 internados con cuadros de coronavirus, de los cuales 145 están en Terapia Intensiva.

La tasa de positividad diaria muestra que al menos 1 de cada 4 pacientes evaluados por pruebas laboratoriales dan positivo.

El Gobierno decretó nuevas restricciones la semana pasada, como la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas desde las 22.00 a 5.00 y el límite de permanencia de cuatro horas en los eventos sociales, para mitigar la propagación del coronavirus en el país.