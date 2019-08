Mazzoleni destituye a directora de Hospital de Fuerte Olimpo

La ex directora del Hospital Regional de Fuerte Olimpo , Dámaris Wagner, denunció días atrás que el centro asistencial se encontraba desabastecido de insumos y medicamentos para cirugías, además de la falta de recursos humanos desde hace tiempo.

A raíz de esa situación, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, explicó a radio Monumental 1080 AM que tomó la decisión de destituirla porque la misma, supuestamente, había mentido ante los medios de comunicación con respecto a esa problemática.

El secretario de Estado confirmó que se manejaba información de un abastecimiento reciente en Fuerte Olimpo y que incluso, se constató la presencia de los insumos en el centro asistencial.

“Yo consulté con el director regional y pedí que me informe sobre la situación, también me enviaron fotografías de los insumos y hubo una clara discrepancia entre lo que se dijo (la ex directora)”, expresó Mazzoleni.

Además, refirió que se comprobó el abastecimiento de más de 900 frascos de antibióticos, gasas, guantes, entre otros insumos.

Lea más: Hospital Regional de Fuerte Olimpo carece de insumos para cirugías

“Desconozco las motivaciones para hacer estas declaraciones, pero nosotros tenemos una motivación con la salud de la gente y no podemos permitir que se interpongan en eso”, sentenció.

La denuncia de la ex directora del hospital de Fuerte Olimpo tomó estado público la semana pasada. La misma había reclamado que en el centro asistencial carecen de insumos, faltan más recursos humanos y tampoco tienen condiciones para evaluar el estado de los pacientes.

El nosocomio absorbe todos los pacientes, en su mayoría de escasos recursos, que vienen de Bahía Negra, Toro Pampa, San Carlos, María Auxiliadora y las comunidades indígenas de la zona.