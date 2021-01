“Conversé con mi par argentino para verificar detalles y me confirmó que no existe tal ofrecimiento… En concreto, nosotros seguimos con las negociaciones directas, no cerramos la puerta a ningún ofrecimiento, pero él (ministro de Salud de Argentina) me ha confirmado que no existe esa oferta y que hay que precisar que no eran gratuitas, que se iban a comprar en todo caso”, dijo Mazzoleni en entrevista con Monumental 1080 AM.

El secretario de Estado indicó que, si bien el Gobierno vecino tiene buena predisposición, el país sigue con las negociaciones a través del mecanismo Covax y en conversaciones directas con laboratorios proveedores de manera a lograr la adquisición de los insumos.

Además, señaló que la propuesta de las 50.000 dosis de vacunas rusas proviene de una empresa privada que está realizando gestiones y dice tener los derechos para proveer en Argentina, Paraguay y Bolivia.

“La empresa se encuentra en trámite en Argentina y ha iniciado trámites en Paraguay. No obstante, el Gobierno argentino y el paraguayo han hecho contacto directo con las farmacéuticas con este proceso y abrimos las puertas a todas las posibilidades, pero la prioridad la van a tener las negociaciones directas”, agregó.

Por otra parte, el ministro comentó que habló con su par argentino sobre la posibilidad de adquirir las vacunas a través del Gobierno vecino y este le manifestó que sí existe predisposición, pero deberá realizarse de forma planificada.

Mazzoleni también lamentó que actualmente se desate una carrera por parte de intermediarios para adquirir las vacunas, ya que eso impacta en el precio y dificulta el acceso para los países pobres o en vías de desarrollo.

Preocupante aumento de casos

Por otro lado, el ministro volvió a alertar a la ciudadanía que se registra un preocupante aumento de casos positivos durante los últimos días, por lo que instó a cumplir con las medidas sanitarias de forma estricta.

“Hemos culminado la segunda semana del mayor número de casos y esto refleja el periodo de las fiestas. Como hemos anticipado, enero es un mes difícil y aprovecho para seguir con este llamado de seguir con estas medidas”, concluyó.