Mayoría de senadores se alinean a Marito, pero hay malestar en Añetete

La bancada colorada oficialista tiene en total ocho legisladores en la Cámara Alta de los cuales solo Blanca Ovelar (hermana de Nancy), Enrique Bacchetta (cuestionado por sectores ciudadanos por volver a ocupar la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados) y Silvio Ovelar, están en desacuerdo con la decisión del mandatario.

Es más, este último inclusive había declarado que el jefe de Estado debía destituir a Petta y Ovelar como un castigo. Sin embargo, terminó dando su apoyo a la hermana de la senadora.

El titular del Congreso expresó que Petta es leal a su forma de ser y lo definió como un “buen fiscal o procurador general de la República”.

Admitió que la abierta pelea es un inconveniente para él y para la bancada de Colorado Añetete. “¿Creen que va a haber la misma armonía después de que le decapiten a la hermana (de Blanca Ovelar), a la mujer que entiende?”, dijo Beto Ovelar.

Los otros cinco senadores: Óscar Salomón, Rodolfo Friedmann, Martín Arévalo, Juan Carlos Galaverna y Juan Afara respetan la decisión de Abdo Benítez.

Mala gente. Blanca Ovelar, por su parte, aseguró que esta situación no significará su retiro de Colorado Añetete.

“Soy una persona con mucha más solidez que una cuestión coyuntural de un cargo, soy una mujer de Estado que piensa en lo que puede beneficiar al país”, aseguró pero trató de “mala gente” al ministro de Educación.

Dijo que el conflicto entre Petta y su hermana “se iba a dar en los primeros días de asunción de este Gobierno cuando Nancy me comenta que Petta no cumplió su palabra”.

Contó que el ministro prometió que Nancy Ovelar tendría la libertad de designar a personas de su confianza en la dirección técnica del MEC.

“Petta no tuvo palabra. No saca la resolución y pone en algunas direcciones técnicas a personas improvisadas, entonces ella le reclama eso”, reveló la legisladora a la 1080 AM.

Por su lado, el senador Rodolfo Friedmann recordó que este no es un problema de la bancada ya que se trata de una cuestión personal de la senadora Ovelar. “Yo le quiero mucho a Blanca pero Petta es el ministro de Educación y quien no está de acuerdo con su política debe irse”, dijo.