May descarta elecciones generales tras la crisis generada por el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, descartó la convocatoria de unas elecciones generales tras la polémica por el brexit.

En la sesión semanal de preguntas a la jefa del Gobierno, Theresa May, en la Cámara de los Comunes, May insistió en que unos comicios generales no serían en este momento de interés nacional, después también de retrasarse la votación parlamentaria sobre el acuerdo de retirada de la Unión Europea (UE).